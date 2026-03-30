После атаки дронов на Таганрог экстренные службы получили 49 вызовов

В ночь на понедельник, 30 марта, силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Таганрог. Об этом сообщила в своём канале в МАХ глава города Светлана Камбулова.
Несмотря на работу систем противовоздушной обороны, обломки сбитых дронов нанесли повреждения: жилым домам, социальным объектам и промышленным предприятиям.
На места происшествий оперативно выехали городские службы и экстренные ведомства. Всего от жителей поступило 49 вызовов.
К сожалению, атака привела к человеческим жертвам: один человек погиб, восемь человек получили травмы и обратились за медицинской помощью.
