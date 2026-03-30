Жительницу Новосибирска будут судить за убийство знакомого во время пьяной ссоры

47-летняя женщина ударила ножом в грудь 36-летнего мужчину в квартире в Калининском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 47-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве знакомого во время совместного распития спиртного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Трагедия произошла в начале января 2026 года в одной из квартир Калининского района. В ходе застолья между женщиной и 36-летним мужчиной вспыхнула ссора. Обвиняемая схватила кухонный нож и ударила оппонента в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.