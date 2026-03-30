Воздушная атака ВСУ на Таганрог продолжалась несколько часов

В ночь на 30 марта Таганрог, а также шесть районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА противника. Подразделения ПВО уничтожили свыше 60 беспилотников самолетного типа.
Атаки противника проходили комплексно — в несколько волн. В первый раз воздушная тревога в регионе была объявлена вечером 29 марта, около 22:00. Примерно через час над Таганрогским заливом прозвучали первые разрывы зенитных ракет. Воздушная атака продолжалась несколько часов.
В результате налета погиб мужчина, также ранения получили восемь человек. Одна женщина госпитализирована, остальным оказана медицинская помощь на месте.
Как рассказала мэр Таганрога Светлана Камбулова, в результате налета повреждено 39 многоквартирных и частных домов, десять автомобилей, школа № 26. На время каникул пришкольный лагерь будет принимать детей в школе № 27. Повреждения получили также три предприятия. Из дома 1 на улице Свободы были эвакуированы люди.
«Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами территория будет перекрыта. Трамвайное движение будет временно приостановлено в направлении завода Бериева», — сообщила Камбулова.
В городе коммунальные комиссии работают над уточнением размеров ущерба. Саперы обследуют территорию и ищут обломки БПЛА и фрагменты боевых зарядов беспилотников. В случае обнаружения обломков горожан просят ни в коем случае не приближаться к ним и немедленно звонить в экстренную службу по номеру 112.
«Всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий. После завершения мероприятий экстренных служб администрация города приступит к обходу поврежденных территорий», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ремонтно-восстановительные работы приостановлены, так как в Таганроге снова объявлена воздушная тревога.
Беспилотники противника также были поражены в Азовском, Неклиновском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. В селе Николаевка в результате падения обломков БПЛА оказалась повреждена газовая труба. Газ перекрыт, на месте повреждения работают аварийные службы. Погибших и пострадавших нет.
Всего ночью 30 марта дежурными подразделениями ПВО над регионами России и акваторией Азовского моря перехвачены 102 беспилотника ВСУ. Атаке, по данным Минобороны РФ, подверглись территории Краснодарского края, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской областей и Республики Крым.