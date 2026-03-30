В Омске потушили крупный пожар в производственном цеху на улице 22 Декабря

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18:45. На момент прибытия первых расчетов огонь охватил кровлю здания, из помещения наблюдалось сильное задымление. Для ликвидации возгорания на площади 355 квадратных метров привлекались 31 сотрудник МЧС и семь единиц специальной техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 20:09.