В Омске потушили крупный пожар в производственном цеху на улице 22 Декабря

Площадь возгорания составила 355 квадратных метров, причина устанавливается.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС России ликвидировали крупное возгорание в промышленной зоне Омска. Пожар произошел в воскресенье, 29 марта, в производственном цеху на улице 22 Декабря.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18:45. На момент прибытия первых расчетов огонь охватил кровлю здания, из помещения наблюдалось сильное задымление. Для ликвидации возгорания на площади 355 квадратных метров привлекались 31 сотрудник МЧС и семь единиц специальной техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 20:09.

В пресс-службе ведомства сообщили, что за минувшие дежурные сутки сотрудники МЧС России реагировали на семь пожаров в регионе. Кроме того, спасатели ликвидировали последствия одного дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания в цеху на улице 22 Декабря. Обстоятельства произошедшего выясняются. Специалистов призывают владельцев промышленных объектов соблюдать правила пожарной безопасности для предотвращения подобных инцидентов.