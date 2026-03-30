В Новосибирской области будут судить женщину, похитившую деньги у участника СВО

В Барабинский районный суд Новосибирской области передано уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
По версии следствия, в апреле-мае 2025 года Алина Филиппова, пользуясь доверием потерпевшего, который находился в зоне проведения специальной военной операции, получила доступ к его личному кабинету в банковском приложении. Со своего мобильного телефона она переводила деньги со счёта бойца на свои счета и счета третьих лиц.
Всего было похищено 364 183 рубля.
Дата судебного заседания будет объявлена дополнительно.
