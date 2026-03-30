Кровля рухнула в школе в Мангистау: полиция прекратила уголовное дело

Расследование обрушения кровли в актовом зале школы в селе Курык в Мангистауской области завершилось прекращением уголовного дела, передает издание «Лада».

Источник: Nur.kz

В областном департаменте полиции объяснили, что проведенная экспертиза показала, что при проведении строительства здания не было нарушений. Поэтому дело, открытое по статье 278 УК РК (недоброкачественное строительство), прекратили.

Как отмечает издание, здание школы, где произошло обрушение, введено в эксплуатацию в 2009 году.

Напомним, данный инцидент случился в прошлом году — 23 июля 2025 года около 6:30 утра произошло обрушение кровли актового зала общеобразовательной школы-гимназии, расположенной в селе Курык Каракиянского района.

Отмечалось, что обрушившийся потолок актового зала занимает площадь около 250 квадратных метров.