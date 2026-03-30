Два человека погибли за сутки в пожарах на Среднем Урале

Спасатели ликвидировали 19 пожаров.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели за минувшие сутки потушили 19 пожаров, 9 из которых произошли в жилом секторе.

«В результате пожаров пострадали три человека, в том числе два человека погибли», — рассказали в региональном МЧС.

Так, накануне в Верхней Пышме на улице Юбилейная в результате пожара в квартире на первом этаже пятиэтажки погибла женщина.

В поселке Лобва на улице Христофорова на площади один квадратный метр повреждена огнем стена частного жилого дома. Огонь ликвидировали за две минуты 4 специалиста на двух единицах техники. В результате пожара погиб один человек.

В Ревде наулице Чайковского на площади 34 «квадрата» горела квартира на третьем этаже муниципального жилого дома. До прибытия пожарных расчетов эвакуировались 14 человек, в результате пожара пострадал один человек. Возгорание ликвидировали за 20 минут 6 спасателей на двух спецмашинах.

В Екатеринбурге на улице Тяговая на 60 квадратных метрах горел мусор в неэксплуатируемом строении. Пожар потушили за 18 минут 7 специалистов на двух единицах техники.

На улице 8 Марта в Тугулыме на площади 40 «квадратов» повреждено огнем перекрытие частного нежилого дома. С огнем справились за пять минут 6 спасателей на двух спецмашинах.

В деревне Шипелово наулице Железнодорожная на 200 квадратных метрах сгорела кровля, повреждены огнем чердачные и межэтажные перекрытия, стены, домашнее имущество в шести квартирах на первом и втором этажах муниципального восьмиквартирного жилого дома. Возгорание ликвидировали за 96 минут 12 специалистов на пяти единицах техники.

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта СНТ «Факел-1» на 200 «квадратах» горел садовый дом, кровля частной бани и надворные постройки. Пожар потушили за 111 минут 26 спасателей на семи спецмашинах.