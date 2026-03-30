Мальчик утонул в реке Березина в километре от дома

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Обстоятельства гибели шестилетнего мальчика устанавливаются в Борисовском районе, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета республики.

Источник: Sputnik.by

Предварительно установлено, что в воскресенье 29 марта ребенок вместе с родителями был в гостях у родственников в деревне Новоселки. Около 17:40 мальчик остался во дворе без присмотра взрослых, а спустя некоторое время его пропажу заметили и начали поиски.

«Через полчаса дедушка обнаружил ребенка в реке Березина, в километре от дома. Медики констатировали смерть несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи провели осмотр и опросили очевидцев. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как отметили в комитете, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые привели к гибели ребенка.