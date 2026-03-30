Мальчик утонул в реке Березина в километре от дома

Предварительно установлено, что в воскресенье 29 марта ребенок вместе с родителями был в гостях у родственников в деревне Новоселки. Около 17:40 мальчик остался во дворе без присмотра взрослых, а спустя некоторое время его пропажу заметили и начали поиски.
«Через полчаса дедушка обнаружил ребенка в реке Березина, в километре от дома. Медики констатировали смерть несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи провели осмотр и опросили очевидцев. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как отметили в комитете, все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые привели к гибели ребенка.