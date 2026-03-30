В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром 30 марта. Соответствующие уведомления от РСЧС поступили на смартфоны жителей Дона.
Также глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе объявлен отбой угрозы применения БПЛА.
Напомним, в ночь на 30 марта Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке врага. В результате налёта в приморском городе погиб один человек, пострадали восемь жителей. Также обломки беспилотников повредили социальные и промышленные объекты, а также многоквартирные и частные жилые дома.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.