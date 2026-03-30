Суд арестовал бывшего врио главы департамента строительства Росгвадии Жеребцова

235-й гарнизонный военный суд арестовал до 15 мая 2026 года бывшего врио руководителя департамента строительства Росгвардии полковника Сергея Жеребцова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сказано в судебных документах, передает ТАСС.
Согласно постановлению суда, Жеребцову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по статье о «злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия» (пункт «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).
Как следует из материалов дела, обвиняемый признал вину и написал явку с повинной. По данным следствия, он участвовал в хищении бюджетных средств Росгвардии на сумму 83,7 млн рублей.
Следствие полагает, что Жеребцов и сотрудники ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии» в сговоре с руководством подрядчика «Виту-проект» похитили средства при исполнении госконтракта на строительство военного городка Новосибирского института Росгвардии.
По версии следствия, фигуранты знали о прекращении выполнения работ со стороны подрядчика, однако продлили сроки контракта и способствовали увеличению его стоимости на 83,7 млн рублей. Эти средства впоследствии были перечислены компании в качестве аванса.
На прошлой неделе Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику Управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшану Курбанову. Его признали виновным в получении взятки. Он получил два года колонии и штраф 1,4 миллиона рублей.