Бетон летит на головы: СК возбудил дело из-за разрушения моста в Волгограде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход расследования уголовного дела о плачевном состоянии автомобильного моста в Волгограде. Поводом для вмешательства федерального ведомства стали тревожные сообщения в СМИ о том, что путепровод буквально рассыпается на глазах, угрожая жизни прохожих.
Речь идет о сооружении, которое уже признавалось аварийным ранее. Жители города жалуются: бетонные элементы несущих конструкций путепровода разрушаются и падают прямо на тротуар, по которому ходят люди.
Последствия такого «камнепада» могут быть трагичными. Самое интересное, что в 2015 году объект уже капитально ремонтировали, однако, судя по нынешнему состоянию конструкций, работы были выполнены, мягко говоря, некачественно.
Региональный Следственный комитет уже возбудил по данному факту уголовное дело. Теперь руководителю областного СУ СК Василию Семенову предстоит подготовить детальный доклад для центрального аппарата о том, как идет расследование и кто именно допустил эксплуатацию опасного объекта.
Александр Бастрыкин поручил доложить не только о предварительных, но и об окончательных результатах работы следователей. Исполнение этого поручения теперь стоит на особом контроле в Москве.
Ранее сообщалось, что мост устроил бетонный дождь в Волгограде.