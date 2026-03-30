Жесткое ДТП с самокатом: девушка попала под колеса троллейбуса в Минске

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Несовершеннолетняя девушка попала под колеса троллейбуса в столице, об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в ночь на понедельник на перекрестке улиц Колесникова и Люцинской.

По данным ГУВД, 16-летняя девушка на самокате пересекала проезжую часть улицы Колесникова по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

При этом она не спешилась и не предоставила преимущество троллейбусу. Произошло столкновение, троллейбус выехал за пределы проезжей части.

Девушка доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

В ведомстве напомнили, что перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средства персональной мобильности (СПМ) обязаны спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований ПДД. Исключение составляют случаи движения по велосипедному переезду при условии определения порядка проезда с использованием транспортных светофоров для регулирования движения велосипедистов.

Госавтоинспекция напомнила родителям о необходимости проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей.

«Ежедневно напоминайте юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах», — обратили внимание у ГУВД.