Жесткое ДТП с самокатом: девушка попала под колеса троллейбуса в Минске

Инцидент произошел в ночь на понедельник на перекрестке улиц Колесникова и Люцинской.
По данным ГУВД, 16-летняя девушка на самокате пересекала проезжую часть улицы Колесникова по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
При этом она не спешилась и не предоставила преимущество троллейбусу. Произошло столкновение, троллейбус выехал за пределы проезжей части.
Девушка доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
В ведомстве напомнили, что перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средства персональной мобильности (СПМ) обязаны спешиваться и переходить проезжую часть с соблюдением требований ПДД. Исключение составляют случаи движения по велосипедному переезду при условии определения порядка проезда с использованием транспортных светофоров для регулирования движения велосипедистов.
Госавтоинспекция напомнила родителям о необходимости проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей.
«Ежедневно напоминайте юным пешеходам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах», — обратили внимание у ГУВД.