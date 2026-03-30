Более 50 улиц Феодосии остались без воды из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Более 50 улиц Феодосии до обеда остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Так, в зону отключения попали улицы Свободы, Советская (№ 1−15), Октябрьская, переулок Димитрова, Халтурина, Разина, переулок Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова (№ 4−116), Восточная, Шмидта, Краснобаева (№ 13−15), Циолковского, Бульварный переулок, тупик Кирпичный, Тимирязева (№ 17−52), Борисова, Поперечная и другие. Полный список улиц опубликован в соцсетях предприятия. Ориентировочное время возобновления подачи — 13:00.

Также в понедельник без водоснабжения остались поселок Молодежное-5, это связано с аварией на сетях «Крымэнерго» и отключением электроэнергии на насосной станции, и частично город Джанкой. Везде возобновить подачу рассчитывают до обеда.

