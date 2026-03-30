В Свердловской области паводок отрежет от большой земли три деревни

30 марта в Свердловской области из-за паводка нарушится транспортное сообщение в трех деревнях: Красный Бор, Боровикова и Яр. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Это связано с поднятием уровня воды в реке Ница, из-за чего в Байкаловском районе прогнозируют подтопление двух низководных мостов.