В Свердловской области паводок отрежет от большой земли три деревни

В трех свердловских деревнях из-за паводка нарушится транспортное сообщение.

Источник: Комсомольская правда

30 марта в Свердловской области из-за паводка нарушится транспортное сообщение в трех деревнях: Красный Бор, Боровикова и Яр. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Это связано с поднятием уровня воды в реке Ница, из-за чего в Байкаловском районе прогнозируют подтопление двух низководных мостов.

Всего в этих населенных пунктах расположены 44 дома, в которых проживает 73 человека, в том числе 8 детей.

— В целях ослабления ледового покрова и безаварийного пропуска паводковых вод проводятся противопаводковые мероприятия. За прошедшие сутки противопаводковые мероприятия не проводились, — сообщили в ведомстве.

На 30 марта запланирован пропил льда в Североуральске на реке Вагран и в Нижнем Тагиле в районе деревни Баронская на реке Межевая Утка.

До начала паводков в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны от транспортного сообщения, создали запас продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.