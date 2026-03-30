Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Убивают наш поселок»: жители Яйвы пожаловались Бастрыкину на канализационный потоп

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ, 30 марта, ФедералПресс. Жители поселка Яйва жалуются на то, что уже пятый день не могут устранить серьезную аварию на канализационных сетях по улице Парковой, 3. В местных пабликах опубликовали в фото и видео с последствиями происшествия. При этом авторы поста отмечают, что на месте нет ни слесарей, ни представителей администрации.

«Тяжелый запах, полная антисанитария. Жители в ужасе, ничего сделать не могут. SOS!!!», — написала женщина.

Она также сообщила, что ранее обращалась к властям муниципального округа и в региональное управление СКР, но проблема так и не была решена.

«Почему убивают наш замечательный поселок? Когда закончится все это?» — выразила возмущение заявительница.

По ее словам, центральная часть поселка затоплена канализацией, подвалы многоквартирных домов залиты, неприятный запах ощущается уже не первый год.

На обращение отреагировал оператор информационного центра СКР. Он подтвердил, что в ведомстве комментарий приняли для рассмотрения, а по информации проведут проверку.

В администрации Александровского округа пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее «ФедералПресс» о том, этой зимой в Прикамье произошло сразу несколько резонансных ЧП с коммунальной инфраструктурой в разных муниципалитетах. О том, почему такие аварии происходят ежегодно, можно прочитать в отдельном материале.

Фото: ФедералПресс / Ирина Ромашкина.