«Убивают наш поселок»: жители Яйвы пожаловались Бастрыкину на канализационный потоп

«Тяжелый запах, полная антисанитария. Жители в ужасе, ничего сделать не могут. SOS!!!», — написала женщина.
Она также сообщила, что ранее обращалась к властям муниципального округа и в региональное управление СКР, но проблема так и не была решена.
«Почему убивают наш замечательный поселок? Когда закончится все это?» — выразила возмущение заявительница.
По ее словам, центральная часть поселка затоплена канализацией, подвалы многоквартирных домов залиты, неприятный запах ощущается уже не первый год.
На обращение отреагировал оператор информационного центра СКР. Он подтвердил, что в ведомстве комментарий приняли для рассмотрения, а по информации проведут проверку.
В администрации Александровского округа пока никак не прокомментировали ситуацию.
Фото: ФедералПресс / Ирина Ромашкина.