«Убивают наш поселок»: жители Яйвы пожаловались Бастрыкину на канализационный потоп

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОКРУГ, 30 марта, ФедералПресс. Жители поселка Яйва жалуются на то, что уже пятый день не могут устранить серьезную аварию на канализационных сетях по улице Парковой, 3. В местных пабликах опубликовали в фото и видео с последствиями происшествия. При этом авторы поста отмечают, что на месте нет ни слесарей, ни представителей администрации.