Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента с Русским домом в Праге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в понедельник, 30 марта, поручил Главному следственному управлению установить обстоятельства инцидента с Русским домом в Праге. В ведомстве сообщили, что будет дана правовая оценка действиям всех причастных.
— В средствах массовой информации появились сообщения о том, что неизвестные лица забросали здание Русского дома в Праге бутылками с зажигательной смесью, — напомнили в Telegram-канале СК РФ.
О нападении на Русский дом в Праге утром 27 марта сообщил его руководитель Игорь Гиренко. В здание кидали коктейли Молотова. Местная полиция сообщила о розыске подозреваемого в нанесении ущерба.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за нападением стоят украинские спецслужбы. Глава Министерства внутренних дел Чехии Лубомир Метнар назвал случившееся «угрозой национальной безопасности».