В Уфе в массовом ДТП пострадал один человек

В Кировском районе днем 29 марта на 3 км автодороги «Уфа — Оренбург» в аварию попали три автомобиля.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

По информации ГАИ города, 29-летний водитель за рулем «Датсун Он-До», следуя по автодороге Уфа — Оренбург со стороны трассы Самара — Уфа — Челябинск в сторону Дёмского шоссе, допустил столкновение с попутной «Киа Рио» под управлением 42-летнего водителя. После чего водитель «Киа» врезался в попутную машину «Фольксваген Поло» под управлением 39-летнего водителя.

В ДТП 33-летний пассажир «Киа Рио» с различными травмами обратился в медицинское учреждение.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.