Обломки беспилотника повредили автомобиль в Воронежской области

Упавшие обломки беспилотника повредили автомобиль в одном из районов Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В одном городском округе после падения частей БПЛА загорелась лесная подстилка. Возгорание было оперативно потушено, добавил глава региона.
Ранее стало известно, что в ночь на 30 марта над Воронежской областью ликвидировали десять беспилотников.
