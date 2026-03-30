Пьяный парень в Волгограде ограбил магазин и устроил дебош

История произошла в Волгограде 25 марта, когда 18-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом, совершил грабеж в Центральном районе. Он вынес алкоголь из сетевого магазина и скрылся, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
После «удачной» операции, парень встретился со знакомой и начал распивать украденное. Перебрав с выпивкой, он полностью потерял над собой контроль. Начал громко кричать, падать на тротуар и даже пытался снять с себя одежду. Его спутница вместе с прохожими пытались утихомирить буйного волгоградца, но это не помогло. Он продолжил вести себя неадекватно и убежал от собравшихся вокруг него людей.
В это же время, по счастливой случайности, мимо проезжали сотрудники патрульно-постовой службы. У них уже была ориентировка на грабителя, похитившего товар из магазина. Заметив бегущего парня, подходившего под описание разыскиваемого, правоохранители незамедлительно задержали его и доставили в отдел полиции.
Сейчас молодой человек задержан по подозрению в грабеже, согласно статье 91 УПК РФ. Он уже признался в содеянном.