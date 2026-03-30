Кровавые сатанисты из 90-х на свободе: один пишет картины, другой чинит розетки в Москве

Михаил Заика, признанный судом невменяемым из-за параноидальной шизофрении, провёл много лет на принудительном лечении. В 2020 году он вышел из стен психиатрической клиники. За время изоляции состояние его здоровья значительно ухудшилось: у мужчины выявили диабет, астму и гепатит. Однако оказавшись на свободе, он нашел необычный способ социализации — живопись. Сейчас Заика пишет картины, которые выставляются в галереях. Организаторы выставок стараются не акцентировать внимание на тёмном прошлом автора, хотя мрачная эстетика его работ нередко вызывает вопросы у зрителей. Сам художник уверяет, что за время лечения пришёл к христианству и полностью пересмотрел свои взгляды.