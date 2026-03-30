Пермячка сообщила об эксгибиционисте около крупного торгового центра

Пермячка заметила эксгибициониста около торгового центра, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Инцидент произошёл в районе ТРК «СпешиLOVE». Девушка на видео рассказывает, что шла через лесополосу к торговому центру. Ближе к ЖД путям ей встретился эксгибиционист. Пермячка поделилась, что хотела его заснять, но не успела.
«Пока я доставала телефон, он успел одеться и убежать. Побежала за ним, но не догнала. Будьте бдительны и осторожны», — говорит девушка.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в УМВД по городу Перми.
Ранее сайт perm.aif.ru писа о том, что пермяков напугал полуголый мужчина с ножом и пеной изо рта. Его задержали сотрудники полиции.