В Волгограде ищут серийного дерзкого вора сковородок

Мужчины прячет их под курткой и выносит из магазинов.

Торговые точки Волгограда столкнулись с волной дерзких краж, которые все чаще попадают в объективы камер наблюдения. На этот раз «звездой» соцсетей стал мужчина, облюбовавший отдел посуды в одном из городских магазинов. На кадрах видно, как посетитель деловито прячет сковородки под верхнюю одежду и спокойно проходит мимо кассы, не достав кошелек.

Сотрудники магазина в отчаянии: этот «покупатель» — их постоянный гость. По словам продавцов, которые описали повторящиеся инциденты в социальных сетях, мужчина регулярно наведывается за товаром и каждый раз уходит с добычей, ловко скрывая ее под курткой.

Но сковородки — не единственная беда. Недавно в этом же магазине пожилая женщина умудрилась вынести фен стоимостью почти 6 тысяч рублей. Дама даже вернулась через десять минут, видимо, присматривая что-то еще, но во второй раз брать ничего не стала.

Самое печальное в этой истории — реакция персонала. Продавцы признаются, что в полицию по этим случаям даже не обращались. У коллектива опустились руки после прошлого печального опыта. Пару лет назад из этого же магазина группа воришек вынесла постельное белье на 12 тысяч рублей. Преступников тогда нашли, но толку оказалось мало: ни товара, ни денег владельцы так и не увидели.

Теперь за «бесплатные» сковородки и фены приходится расплачиваться рядовым сотрудникам из своего кармана.

Предав происходящее публичной огласке в соцсетях, работники торговли надеются не на силу закона, а на огласку. Они хотят предупредить коллег из других магазинов Волгограда, чтобы те были настороже и не спускали глаз с подозрительных «любителей кулинарии».

