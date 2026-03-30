Уфимка попалась на мошенничестве с детскими пособиями

Прокуратура Советского района выяснила, что в январе-феврале 2026 года мужчина, воспитывающий двоих несовершеннолетних детей, обратился в отделение Фонда социального и пенсионного страхования России по РБ с заявлениями о назначении ежемесячного пособия.
Однако надзорные мероприятия показали, что его бывшая супруга, являющаяся матерью детей, с марта 2025 года по февраль 2026 года получила свыше 360 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Между тем получатель данной выплаты по решению суда лишена родительских прав.
Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».