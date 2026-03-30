В ЛНР начали извлекать тела мирных граждан, погибших в результате агрессии ВСУ

В Луганской Народной Республике сотрудники Следственного комитета России возобновили работы по извлечению тел мирных граждан, погибших в результате украинской агрессии у поселка Лесная дача под Северодонецком. Работы приостанавливались на зимний период и продолжились с наступлением весны, сообщили в ведомстве.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в первый же день извлечены 12 тел погибших. Ранее на этом месте уже обнаружили свыше 260 тел мирных жителей. У многих зафиксированы пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы, ампутации конечностей. Следователи полагают, что в захоронении могут находиться еще порядка 300 тел.
До 2022 года Северодонецк находился под контролем вооруженных формирований Украины. По данным СК, при отступлении украинские националисты расстреливали мирных жителей, в том числе за стремление получить гражданство России и за получение гуманитарной помощи. Многие горожане укрывались в подвалах, которые становились их последним пристанищем.
Для идентификации личностей и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, включая медико-криминалистические. Работы проводятся в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте (ч. 1, 2 ст. 356 УК РФ) и геноциде (ст. 357 УК РФ).
