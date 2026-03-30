Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два бойца «Орлана» ранены в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ

В Грайворонском округе в селе Доброе в результате детонации украинского беспилотного летательного аппарата пострадали двое военнослужащих подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

По информации источника, у обоих бойцов диагностированы баротравмы и осколочные ранения. Сослуживцы оперативно доставили пострадавших в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее Life.ru писал, что две женщины пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области. Один из дронов атаковал автомобиль, в котором находилась женщина. Она получила множественные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Машина после удара загорелась.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше