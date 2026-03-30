Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС ввели в границах поврежденных зданий в Таганроге после атаки ВСУ

Правительство города Таганрога в Ростовской области ввело режим ЧС в границах поврежденных домов, социальных объектов и промышленных предприятий после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

— На данный момент движение перекрыто по А. Крюйса, 19. Здесь будут работать саперы. Территория оцеплена. Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям, — подчеркнула глава Таганрога.

Камбулова призвала жителей и гостей города ни в коем случае не приближаться к обломкам вражеских дронов и при их обнаружении немедленно звонить в экстренную службу, передает ее Telegram-канал.

29 марта в результате атаки ВСУ на Таганрог один мужчина погиб и еще один получил ранения. Кроме того, при ударах повреждения получили 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, 10 автомобилей и остекление в школе № 26. Также экстренные службы эвакуировали людей из дома 1 на улице Свободы.

