СМИ: Мощный пожар начался в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы

В районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы начался пожар. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ.
— Мощный пожар разгорелся в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы. На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся вверх, — говорится в публикации.
29 марта в подмосковном Жуковском загорелась крыша одного из жилых домов. По словам очевидцев, огонь перекинулся на нее с балкона верхнего этажа. Пожарные локализовали на площади две тысячи квадратных метров.
Во время тушения пожара специалистам удалось спасти четырех человек, всего из дома эвакуировали 157 человек. Для них организовали пункт временного размещения на базе школы.