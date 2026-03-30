Пропавший после взрыва дома в Севастополе кот нашелся спустя шесть дней

Губернатор Севастополя поделился в соцсетях историей спасения 12-летнего кота Бони, который пропал в ночь с 23 на 24 марта после взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина.
«Светлана Николаевна вместе с супругом и Боней живет в 14-м доме на улице Павла Корчагина. Ее квартира на первом этаже — рядом с квартирой, где произошел взрыв. В ночь, когда случилось несчастье, дома были родственники — и чудом никто не пострадал. Но в ту же ночь пропал Боня», — написал он.
Семья почти неделю искала питомца повсюду: обходили улицы, расспрашивали соседей. Однажды даже принесли похожее животное, но это оказалась кошка. Надежда найти любимца таяла с каждым днем.
Развязка наступила 29 марта. После собрания жильцов, которое провели депутаты, Светлана Николаевна в сопровождении спасателей зашла в свою квартиру. В кладовке обнаружился Боня — уставший, напуганный, но живой. Шесть дней кот прятался в квартире без еды и воды.
Депутат Гагаринского муниципального округа Захар Кучерявый немедленно доставил животное с хозяевами в ветклинику. Врачи осмотрели кота, взяли анализы и дали необходимые рекомендации.
«Уверен, что скоро Боня пойдет на поправку», — отметил Михаил Развожаев.