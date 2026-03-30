Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии из гроба украли голову убитой модели Памелы Генини

В Италии расследуют шокирующее происшествие на кладбище, где из гроба убитой модели пропала голова. Об этом сообщило издание The New York Post.

Источник: Life.ru

«Памела Генини, 29-летняя модель и предпринимательница, которая также появлялась на реалити-шоу в Италии, была зарезана на своем балконе в Милане в октябре прошлого года», — говорится в материале.

Нарушение покоя обнаружили сотрудники кладбища во время подготовки к захоронению. Они заметили, что крышка гроба закреплена ненадёжно и имеет следы повреждений. После вскрытия выяснилось, что у погибшей отсутствует часть тела.

Правоохранительные органы предполагают, что к инциденту могли быть причастны несколько человек. При этом мотивы преступления остаются неизвестными. Действия злоумышленников квалифицированы как надругательство над телом и кража останков. За подобные деяния в Италии предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российско-индийская модель и инфлюэнсер Моника Кабир оказалась в центре скандала после инцидента во время съёмок рекламного ролика в столице Бангладеш. Она несколько раз ударила пожилого прохожего, который якобы к ней приставал.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.