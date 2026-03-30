Жителя Красноярска осудили на три года колонии за продажу «красивых» номеров

В Красноярске 35-летний бизнесмен получил три года колонии строгого режима за продажу «красивых» номеров на автомобили. По версии краевой прокуратуры, преступную схему мужчина разработал вместе с госавтоинспекторами.
Работала она так: сотрудники обеспечивали доступ к определенным комбинациям цифр и букв, а предприниматель выполнял роль менеджера по продажам. Сумма взяток, которые прошли через руки сообщников, составила 595 тысяч рублей.
Горожанин полностью признал вину. Также суд постановил изъять в пользу государства весь эквивалент незаконного дохода.
Уголовное дело завели и расследовали по статье «Получение взятки».
