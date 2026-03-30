Жителя Красноярска осудили на три года колонии за продажу «красивых» номеров

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 35-летний бизнесмен получил три года колонии строгого режима за продажу «красивых» номеров на автомобили. По версии краевой прокуратуры, преступную схему мужчина разработал вместе с госавтоинспекторами.

Работала она так: сотрудники обеспечивали доступ к определенным комбинациям цифр и букв, а предприниматель выполнял роль менеджера по продажам. Сумма взяток, которые прошли через руки сообщников, составила 595 тысяч рублей.

Горожанин полностью признал вину. Также суд постановил изъять в пользу государства весь эквивалент незаконного дохода.

Уголовное дело завели и расследовали по статье «Получение взятки».

Ранее мы писали, что в международном аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора пресекли попытку ввоза саженца из Вьетнама.