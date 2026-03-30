В Омской области пасынок убил отчима и ранил соседа

В Усть-Ишиме пасынок убил отчима, а затем попытался покуситься на жизнь соседа. Его заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Омской области. Трагедия разыгралась в ночь на 27 марта. Возбуждено уголовное дело.
Поздним вечером 19-летний молодой человек вернулся домой от приятеля, с которым пил спиртное. На кухне он увидел, что случилось небольшое застолье с соседом.
«В ходе разговора разгорелся спор, отчим напомнил пасынку о претензиях по поводу отсутствия у последнего работы. Молодой человек схватил нож и ударил оппонента в шею. От полученных ранений тот скончался. Третий участник застолья пытался остановить фигуранта, однако и сам был ранен», — пояснили в ведомстве.
После этого молодой человек скрылся с места преступления. В то же время пострадавший мужчина забежал в котельную, где кочегар перевязал ему рану на шее, а затем вызвал полицию и медиков.
Сельчанина задержали сотрудники уголовного розыска. Отмечается, что нож, который он использовал, нашли в палисаднике соседнего дома.