Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхово будут судить мать, которая бросила ребенка в доме, где начался пожар. Мальчик погиб

В Черемхово на скамье подсудимых окажется женщина, которая бросила малолетнего ребенка во время пожара в частном доме. Сама спаслась, но 9-месячный мальчик погиб. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Трагедия произошла 3 мая в селе Узкий Луг. 37-летняя местная жительница в нетрезвом состоянии уснула на диване со своим 9-месячным сыном. При этом не отключила бытовые электроприборы, которые были включены в розетки с неисправной электропроводкой.

В какой-то момент произошло короткое замыкание и вслед за ним пожар.

Женщина выбралась через окно из охваченного огнем помещения, мер к эвакуации ребенка не предприняла. Оставшийся в доме младенец погиб от отравления угарным газом на месте происшествия, — уточняется в сообщении прокуратуры.

Женщину будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). Свою вину она признала частично.

Вместе с обвинительным заключением прокуратуры материалы уголовного дела направлены в Черемховский районный суд для рассмотрения по существу.