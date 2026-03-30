В Черемхово будут судить мать, которая бросила ребенка в доме, где начался пожар. Мальчик погиб

В Черемхово на скамье подсудимых окажется женщина, которая бросила малолетнего ребенка во время пожара в частном доме. Сама спаслась, но 9-месячный мальчик погиб. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.