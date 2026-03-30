В Черемхово будут судить мать, которая бросила ребенка в доме, где начался пожар. Мальчик погиб

Трагедия произошла 3 мая в селе Узкий Луг. 37-летняя местная жительница в нетрезвом состоянии уснула на диване со своим 9-месячным сыном. При этом не отключила бытовые электроприборы, которые были включены в розетки с неисправной электропроводкой.
В какой-то момент произошло короткое замыкание и вслед за ним пожар.
Женщина выбралась через окно из охваченного огнем помещения, мер к эвакуации ребенка не предприняла. Оставшийся в доме младенец погиб от отравления угарным газом на месте происшествия, — уточняется в сообщении прокуратуры.
Женщину будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ). Свою вину она признала частично.
Вместе с обвинительным заключением прокуратуры материалы уголовного дела направлены в Черемховский районный суд для рассмотрения по существу.