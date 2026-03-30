Кишечную палочку и плесень нашли в молочке соцучреждений Самары

С 23 по 27 марта в Самаре проверили 37 проб пищевой продукции из учреждений социальной сферы. В трех были найдены нарушения. Об этом сообщает ГБУ «Самарская ОВЛ».
«Проверки проводились в рамках государственного задания. Они коснулись молочной продукции, говядины, мяса птиц, рыбы, яиц. Лабораторные испытания выявили нарушения в трех пробах молочки», — рассказали в пресс-службе.
Образцы не соответствовали качеству и безопасности молока, ряженке и сметаны. В двух пробах обнаружили бактерии группы кишечной палочки. А в одном зафиксировали наличие дрожжей плесневых грибов.