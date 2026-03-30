Житель Прикамья получил 18 лет колонии за поджог дома, где погибла женщина

Трагедия произошла в октябре 2024 года. Из-за конфликта со знакомой ранее судимый мужчина решил убить её и её сожителя, устроив пожар в доме, в котором они жили. Он поджёг вещи в подъезде и дождался, пока огонь перекинется на стены и дверь квартиры. Женщина погибла на месте. Её сожителю удалось выбраться, ему оказали медицинскую помощь.