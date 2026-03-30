Житель Прикамья получил 18 лет колонии за поджог дома, где погибла женщина

Суд вынес приговор 63-летнему жителю города Очёра, признанному виновным в убийстве с особой жестокостью, сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.
Трагедия произошла в октябре 2024 года. Из-за конфликта со знакомой ранее судимый мужчина решил убить её и её сожителя, устроив пожар в доме, в котором они жили. Он поджёг вещи в подъезде и дождался, пока огонь перекинется на стены и дверь квартиры. Женщина погибла на месте. Её сожителю удалось выбраться, ему оказали медицинскую помощь.
Дом полностью сгорел. Жильцам всех квартир причинён материальный ущерб на сумму более 3,5 миллиона рублей.
Его обвинили в убийстве, совершенным общеопасным способом и с особой жестокостью, покушении на убийство двух лиц, совершенным общеопасным способом и с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении чужого имущества, совершенным путем поджога. Обвиняемый сознался в содеянном.
Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На время следствия мужчина находился под стражей.