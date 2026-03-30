Житель Прикамья приговорен к длительному сроку за убийство с особой жестокостью

В города Очера суд признал виновным местного ранее судимого 63-летнего жителя в убийстве приятельницы два года назад.
Как пояснили в региональном СУ СК России по Пермскому краю, мужчина решил убить свою знакомую и ее сожителя. С этой целью в октябре 2024 года он поджог вещи, находившиеся на лестничной площадке дома, в котором проживала его жертва. Злоумышленник дождался, пока огонь распространился на стены и дверь квартиры, после чего скрылся с места преступления.
В ходе пожара потерпевшая погибла. Ее сожитель сумел выбраться из горящего дома, который в дальнейшем был полностью уничтожен огнем. Жильцам дома был причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей.
Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.