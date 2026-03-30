Смерть четырёх рабочих расследуют в Приморье

Ранее представители профсоюзов констатировали, что в Приморском крае стало снижаться количество производственных травм, но профессиональных заболеваний регистрируют больше. В течение 2025 года в регионе зарегистрировали 66 случаев профессиональных заболеваний, что на 11 случаев больше, чем в 2024 году. Многие работодатели по-прежнему формально подходят к вопросу медосмотров сотрудников, организуя слишком поверхностные осмотры, не позволяющие вовремя выявить негативные изменения в организме. Многие сотрудники, работающие в неблагоприятных и вредных условиях, вообще оказались не охвачены диспансеризацией в прошлом году.