Смерть четырёх рабочих расследуют в Приморье

Потеряли сознание и скончались: 54-летний менеджер по строительству находкинского филиала китайской компании ООО «Чайна Элевенс Кемикал Констракшн Компани Лимитед»; 51-летний слесарь-ремонтник Лесозаводского филиала «Примтеплоэнерго» и 59-летний начальник смены Приморского филиала «Управления ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» во Владивостоке.
Ещё один сотрудник погиб в автокатастрофе. ДТП унесло жизнь 25-летнего монтажника строительных лесов и подмостей большекаменской компании «Полати».
Тяжёлая производственная травма на прошлой неделе была зарегистрирована одна — 77-летний оператор котельной теплового района «Владивостокский» Артёмовского филиала «Примтеплоэнерго» получил волновой удар в лицо.
Ранее представители профсоюзов констатировали, что в Приморском крае стало снижаться количество производственных травм, но профессиональных заболеваний регистрируют больше. В течение 2025 года в регионе зарегистрировали 66 случаев профессиональных заболеваний, что на 11 случаев больше, чем в 2024 году. Многие работодатели по-прежнему формально подходят к вопросу медосмотров сотрудников, организуя слишком поверхностные осмотры, не позволяющие вовремя выявить негативные изменения в организме. Многие сотрудники, работающие в неблагоприятных и вредных условиях, вообще оказались не охвачены диспансеризацией в прошлом году.