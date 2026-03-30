Свердловский облсуд оставил в колонии экс-сотрудника Росгвардии за взятки

Свердловский областной суд оставил в колонии бывшего сотрудника Росгвардии Виталия Вепрева, осужденного за взятки. Как установил суд, в период с 2017 по 2019 годы Вепрев занимал должность инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы.
За деньги он быстро и беспрепятственно оформлял удостоверения частных охранников. Всего в сумме экс-сотрудник Росгвардии получил почти 100 тысяч рублей.
— Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Виталия Вепрева виновным в совершении преступлений по частям 2, 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере за общее покровительство», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Вепрева приговорили к пяти годам колонии общего режима, оштрафовали на 250 тысяч, запретили занимать должности на госслужбе на пять лет и лишили звания. Также у него конфисковали деньги, полученные им в качестве взятки.
Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, однако, Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменений.