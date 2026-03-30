Условным сроком отделалась пырнувшая ножом знакомого жительница Кубани.
По информации пресс-службы региональной прокуратуры, 49-летняя женщина признана виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
14 сентября 2025 года у себя на кухне, в нетрезвом состоянии она поссорилась со знакомым. Мужчина вел себя агрессивно и оскорблял женщину. Она не выдержала и не менее двух раз ударила его ножом в левую руку и в живот.
Свою вину подсудимая признала полностью. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ей три года условного срока с испытательным сроком на три года.
Ей нельзя покидать место жительства и раз в месяц она должна отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.