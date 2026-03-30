Подозреваемого в смертельном ДТП в Уссурийске взяли под стражу

Водитель перевозил пассажира на крыше автомобиля и скрылся с места аварии.

Источник: PrimaMedia.ru

Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в отношении 27-летнего жителя посёлка Тимирязевский, подозреваемого в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В ходе заседания Уссурийский районный суд удовлетворил ходатайство следователя отдела полиции и постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, не имея водительских прав, управлял автомобилем Suzuki Jimny и перевозил пассажира на крыше машины. В районе улицы Садовой станции Лимичевская пассажир упал с крыши и скончался на месте от полученных травм. После ДТП водитель скрылся, но вскоре был задержан полицией.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Расследование продолжается.