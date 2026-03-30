Подозреваемого в смертельном ДТП в Уссурийске взяли под стражу

По данным следствия, подозреваемый, не имея водительских прав, управлял автомобилем Suzuki Jimny и перевозил пассажира на крыше машины. В районе улицы Садовой станции Лимичевская пассажир упал с крыши и скончался на месте от полученных травм. После ДТП водитель скрылся, но вскоре был задержан полицией.