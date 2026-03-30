На Дону полицейские задержали мужчину по пути до тайника с наркотиками

На Дону полицейские задержали мужчину по пути до тайника с запрещёнными веществами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Сотрудники белокалитвинской полиции задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Изучая содержимое смартфона задержанного, оперативники обнаружили снимок с геолокацией, указывающей на возможное место тайника.
Выехав по указанным координатам, правоохранители нашли и изъяли свёрток, обмотанный изолентой, по предварительным данным, содержащий запрещённые вещества. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Ранее сообщалось, что на Дону количество наркопреступлений снизилось на 16%.