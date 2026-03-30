МЧС: Более 540 домов в Дагестане освободились от воды за сутки

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия: они анализируют гидрологическую обстановку, откачивают воду из придворовых и подвальных помещений, а также убирают появившиеся в результате наводнения мусор и деревья. В местах, где воды уже нет, специальные комиссии оценивают ущерб. Всего от РСЧС к работам привлекли 673 специалиста и 224 единицы техники, которые круглосуточно ликвидируют последствия наводнения, передает канал регионального МЧС в мессенджере MAX.