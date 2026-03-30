МЧС: Более 540 домов в Дагестане освободились от воды за сутки

За сутки вода в Республике Дагестан ушла с территории 544 домов, 698 приусадебных земель и 120 участков дорог. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Затопленными остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участков и десять участков дорог. В семи пунктах временного размещения остаются 118 человек, в том числе 34 ребенка, — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия: они анализируют гидрологическую обстановку, откачивают воду из придворовых и подвальных помещений, а также убирают появившиеся в результате наводнения мусор и деревья. В местах, где воды уже нет, специальные комиссии оценивают ущерб. Всего от РСЧС к работам привлекли 673 специалиста и 224 единицы техники, которые круглосуточно ликвидируют последствия наводнения, передает канал регионального МЧС в мессенджере MAX.
Губернатор региона Сергей Меликов заявил, что правительство Дагестана будет принимать решение о необходимости введения режима ЧС регионального уровня из-за последствий дождей, передает его Telegram-канал.
29 марта в МЧС сообщили, что эвакуировали из подтопленных районов Дагестана более 3,3 тысячи человек, включая одну тысячу детей.