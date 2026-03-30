Пожар потушили на Автозаводской улице в Москве

В Даниловском районе Москвы пожарные потушили возгорание на строительном объекте. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил источник агентства городских новостей «Москва».
По его данным, загорелись строительные материалы на площадке по адресу улица Автозаводская, дом 23, корпус 11. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован, передает агентство.
О происшествии стало известно утром того же дня. На опубликованных в Сети кадрах видны черные клубы дыма, поднимавшиеся вверх.
29 марта в подмосковном Жуковском загорелась крыша одного из жилых домов. По словам очевидцев, огонь перекинулся на нее с балкона верхнего этажа. Пожарные локализовали на площади две тысячи квадратных метров.
Во время тушения пожара специалистам удалось спасти четырех человек, из дома эвакуировали 157 человек. Для них организовали пункт временного размещения на базе школы.