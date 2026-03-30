Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявили, что второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус вел разведывательно-подрывную деятельность. Его лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным силовых структур, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложную информацию, чем нарушил российское законодательство.

— ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики, — передает ТАСС.

В тот же день временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия прибыла в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади и вскоре покинула его, не дав комментарии для журналистов, сообщило агентство.

29 марта Дейни Долакию вызвали в МИД России, однако тогда причина этого решения не сообщалась.