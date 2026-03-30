В Ростовской области повреждена газовая труба из-за атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В селе Николаевка под Таганрогом в результате воздушной атаки повреждена газовая труба. На месте уже работают аварийные службы: подача газа временно прекращена. По предварительным данным, жертв и пострадавших в этом инциденте нет, информация уточняется. Напомним, в ночь на 30 марта Таганрог стал целью массированного налёта беспилотников. К сожалению, погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Огонь охватил жилые частные и многоквартирные дома, повреждены автомобили.