Автомобилистка сбила двух пешеходов на тротуаре в воронежском селе

В воскресенье, 29 марта, в селе Ямное Рамонского района Воронежской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. В ГУ МВД по региону рассказали, что около 11.06, проезжая по улице Ленина в районе дома № 37 «Б» 36-летняя жительница Воронежа на автомобиле «GEELY CITYRAY» не справилась с управлением и допустила наезд на пешеходов, находящихся на тротуаре.
В результате жители Воронежа в возрасте 57 и 86 лет получили травмы. Их забрала в больницу скорая помощь.
По факту аварии организовали проверку. Всего в течение прошедших суток на дорогах области произошло 79 аварий, в том числе 48 — в Воронеже. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, один человек погиб.