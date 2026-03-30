Пропавший 37-летний мужчина найден мертвым в Волгограде

Печальные новости приходят из Волгограда: поиски 37-летнего Дмитрия Гнеденко, который пропал 22 марта, завершились трагедией. Мужчина найден мертвым, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на поисковиков.
Дмитрий Гнеденко вышел из дома более недели назад, и с того момента его местонахождение оставалось неизвестным. Родные и близкие забили тревогу, обратившись за помощью к волонтерам поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт». Велись активные поисковые мероприятия, в которых участвовали добровольцы, прочесывая окрестности и распространяя ориентировки.
К сожалению, сегодня, 30 марта, спустя восемь суток напряженных поисков, волонтеры обнаружили тело пропавшего мужчины. Обстоятельства гибели пока не разглашаются.