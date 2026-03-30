Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавший 37-летний мужчина найден мертвым в Волгограде

После восьми дней поисков волонтеры обнаружили тело 37-летнего волгоградца Дмитрия Гнеденко.

Источник: Комсомольская правда

Печальные новости приходят из Волгограда: поиски 37-летнего Дмитрия Гнеденко, который пропал 22 марта, завершились трагедией. Мужчина найден мертвым, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на поисковиков.

Дмитрий Гнеденко вышел из дома более недели назад, и с того момента его местонахождение оставалось неизвестным. Родные и близкие забили тревогу, обратившись за помощью к волонтерам поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт». Велись активные поисковые мероприятия, в которых участвовали добровольцы, прочесывая окрестности и распространяя ориентировки.

К сожалению, сегодня, 30 марта, спустя восемь суток напряженных поисков, волонтеры обнаружили тело пропавшего мужчины. Обстоятельства гибели пока не разглашаются.