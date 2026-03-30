Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Чехова семь лет выращивал коноплю в двух частных домах

Полицейские задержали в подмосковном Чехове мужчину, который на протяжении семи лет выращивал в двух частных домах марихуану. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские задержали в подмосковном Чехове мужчину, который на протяжении семи лет выращивал в двух частных домах марихуану. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По предварительным данным, на протяжении семи лет злоумышленник культивировал коноплю. Изучив специальную литературу, он оборудовал в собственном и арендованном домах, расположенных на территории одного из ДНТ (Дачного некоммерческого товарищества — прим. «ВМ») м. о. Чехов, теплицы с системами освещения и вентиляции, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики изъяли 58 кустов с коноплей. В домах также нашли 24 контейнера с марихуаной, электронные весы и другие улики. В отношении жителя Чехова возбудили уголовное дело. Злоумышленника отправили в СИЗО.

Ранее правоохранители задержали жителя Сергиево-Посадского городского округа, который с 2021 года выращивал у себя на земельном участке марихуану. Силовики изъяли у мужчины 28 кустов. В его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под домашний арест.