Житель Чехова семь лет выращивал коноплю в двух частных домах

Полицейские задержали в подмосковном Чехове мужчину, который на протяжении семи лет выращивал в двух частных домах марихуану. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— По предварительным данным, на протяжении семи лет злоумышленник культивировал коноплю. Изучив специальную литературу, он оборудовал в собственном и арендованном домах, расположенных на территории одного из ДНТ (Дачного некоммерческого товарищества — прим. «ВМ») м. о. Чехов, теплицы с системами освещения и вентиляции, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Силовики изъяли 58 кустов с коноплей. В домах также нашли 24 контейнера с марихуаной, электронные весы и другие улики. В отношении жителя Чехова возбудили уголовное дело. Злоумышленника отправили в СИЗО.
Ранее правоохранители задержали жителя Сергиево-Посадского городского округа, который с 2021 года выращивал у себя на земельном участке марихуану. Силовики изъяли у мужчины 28 кустов. В его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта отправили под домашний арест.