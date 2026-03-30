Ветеринар-взяточник предстанет перед судом Ленобласти за подложные документы

В Ленинградской области перед судом предстанет ветеринарный врач. Ее обвиняют в получении крупной взятки за помощь коммерческой организации.
— По версии следствия, женщина лично и через посредника получила 208 тысяч рублей, — сообщила пресс-службе СК России по Ленобласти.
Деньги ей заплатили за то, чтобы она оформляла ветеринарные документы дистанционно, не проводя фактическую проверку продукции. Также взятка была за общее покровительство при дальнейшей продаже товаров.
Уголовное дело расследовал следственный отдел по городу Сосновый Бор. Сейчас собрана достаточная доказательная база, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Врачу грозит наказание по статье о получении взятки в крупном размере должностным лицом.