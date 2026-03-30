В Таганроге ввели режим ЧС в границах поврежденных БПЛА домов

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что при массированной атаке в ночь на понедельник отражено и уничтожено более 60 БПЛА в Таганроге и еще в шести районах области. В Таганроге один человек погиб, еще восемь обратились за медицинской помощью.
«Продолжается ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки. С 29 марта с 22.00 введен режим функционирования ЧС в границах пострадавших домов, учреждений и предприятий», — написала Камбулова в Telegram.
Комиссия по оценке нанесённого ущерба приступила к работе. Движение перекрыто по улице Крюйса, 19, там будут работать саперы.