Выход пожилого омича на хрупкий лед озера Старица закончился трагедией

В отделе МВД России по Любинскому району рассказали о несчастном случае, произошедшем в минувшие сутки на озере Старица в районе поселка Красный Яр. Пожилой житель поселка решил сходить порыбачить на водоем по последнему льду. Во время его пешеходного перемещения по льду в поисках места рыбалки он провалился во внезапно образовавшуюся полынью. Вызванные находившимися на льду рыбаками спасатели экстренно отвезли промокшего мужчину в больницу, но, несмотря на оказанную ему врачами помощь, 71-летний рыбак скончался. В полиции напоминают омичам, что тонкий весенний лед грозит смертельной опасностью, и рекомендуют отказаться от рыбалки в текущий период.